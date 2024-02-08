Сменился замруководителя аппарата акима Атырауской области

Приказом руководителя аппарата акима области на должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области был назначен Серик Амиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

Нового руководителя коллективу представил и пожелал плодотворной работы руководитель аппарата Нурлыбек Женисбекулы.

Серик Амиров родился в 1979 году в Атырауской области. Окончил Саратовскую государственную академию права им. Д.И. Курского по специальности "юрист".

Трудовой путь начал с должности прокурора в отделах прокуратуры города Актобе.

2004 г. – заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Атырауской области;

2005 г. – прокурор, старший прокурор в управлениях прокуратуры Мангистауской области;

02.2012-03.2016 гг. – заместитель прокурора города Актау;

03.2016-12.2022 гг. – старший помощник прокурора Мангистауской области, занимал руководящую должность в управлении по защите общественных интересов.

С июля 2021 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя директора Палаты предпринимателей Мангистауской области.

Назначен заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области

Сегодня приказом руководителя аппарата акима области на должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области был назначен Серик Амиров, сообщает пресс-служба акима области.

Нового руководителя коллективу представил и пожелал плодотворной работы руководитель аппарата Нурлыбек Женисбекулы.

Серик Амиров родился в 1979 году в Атырауской области. Окончил Саратовскую государственную академию права им. Д.И. Курского по специальности "юрист".

Трудовой путь начал с должности прокурора в отделах прокуратуры города Актобе.

2004 г. – заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Атырауской области;

2005 г. – прокурор, старший прокурор в управлениях прокуратуры Мангистауской области;

02.2012-03.2016 гг. – заместитель прокурора города Актау;

03.2016-12.2022 гг. – старший помощник прокурора Мангистауской области, руководитель управлении по защите общественных интересов.

С июля 2021 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя директора Палаты предпринимателей Мангистауской области.