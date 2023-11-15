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Служба в резерве станет социальным лифтом - Минобороны РК

Сегодня, 12:45
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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Фото: akorda.kz

В кулуарах Мажилиса глава Минобороны РК Руслан Жаксылыков отметил, что новый закон о службе в резерве помимо решения вопросов мобилизационного ресурса решит вопросы трудоустройства молодёжи и военных на пенсии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Жаксылыков, в армию в год призывается более 30 тысяч казахстанцев. Не каждый из них может трудоустроиться после службы.

"Армия создаёт прецедент. Во-первых, мы решаем вопросы подготовки мобилизационного ресурса и скорейшего комплектования. Во-вторых, служба в армии является социальным лифтом. Потому что гражданин, отслуживший срочную воинскую службу или вышедший в запас, самостоятельно проявляет своё волеизъявление и заключает контракт с государством в виде вооруженных сил. Если он безработный, то государство ему гарантирует минимальную заработную плату", - сказал министр.

Он добавил, что служба в запасе регламентирует, что солдаты запаса и сержанты служат до 50 лет, офицеры - до 60 лет. По его словам, военнослужащий по контракту, отслужив до 45 лет, имеет право ещё продолжить службу в резерве и получать заработную плату.

Также Жаксылыков отметил, что подобные законы давно успешно работают в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.

"Уже действуют эти законы и они являются ключевыми. По сути мы просто догоняем, восполняем то, что не было сделано", - сказал министр.

Закон по вопросам службы в резерве направлен на совершенствование мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки нашего государства.

"Казахстан – одно из самых мирных государств. Мы не дружим с кем-то против кого-то. Но вопрос территориальной целостности, защиты нашей территории, конституционного строя – святая обязанность армии. И насколько мы максимально быстро приводимся в состояние боевой готовности, насколько быстро мы принимаем мобилизационные ресурсы, соответственно настолько быстро армия будет готова к отражению. Я бы хотел вам сказать, ни одно самое развитое государство в мире не в состоянии на сегодняшний день содержать полный комплект армии", - проинформировал министр.

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