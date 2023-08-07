Слушания по повышению тарифов на воду пройдут в Павлодаре

15 августа пройдут публичные слушания по рассмотрению заявки ТОО "Павлодар-Водоканал" по повышению тарифов на услуги по подаче воды по распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области.

Публичные слушания состоятся по адресу: ул. Ак. Сатпаева, д. 136, седьмой этаж, актовый зал. Начало – в 11.00. Также будет доступна прямая трансляция на официальной странице департамента в Facebook.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(7182) 78-70-98.