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297Фото: BaigeNews.kz
Слухи об отмене жилищных выплат полицейским опровергли в МВД РК
В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.
В сообщении указывается, что выплаты якобы будут отменены из-за повышения должностных окладов. В министерстве внутренних дел РК эту информацию опровергли.
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