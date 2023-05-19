Слухи об отмене жилищных выплат полицейским опровергли в МВД РК

Фото: BaigeNews.kz

В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В сообщении указывается, что выплаты якобы будут отменены из-за повышения должностных окладов. В министерстве внутренних дел РК эту информацию опровергли.