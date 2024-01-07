Слухи о введении компенсации за НДС опровергло Минтруда РК

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало фейком информацию о введении компенсации за налог на добавленную стоимость, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве рассказали, что фейковую информацию неизвестные люди распространяют через мессенджеры и соцсети. Для якобы перечисления назначенных средств они предлагают перейти по определённой ссылке.

Такого вида социальной помощи не существует, а указанная в сообщении ссылка может быть способом получить личные данные пользователя злоумышленниками, уточнили в Минтруда. Поэтому переходить по ссылке ни в коем случае.

В ведомстве напомнили, что официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", — добавили в Минтруда РК.

Ранее министерство финансов Казахстана опровергло слухи о том, что непривитым детям остановят выплаты по программе "Нацфонд – детям".

Ежегодные выплаты по программе "Нацфонд – детям" будут начисляться абсолютно всем детям – гражданам Казахстана. Статус их вакцинации не имеет к этим выплатам никакого отношения.