Фейковую информацию по выплатам из "Нацфонда – детям" распространяют в Сети

Минфин РК опроверг информацию, которую распространяют в соцсетях и мессенджерах о том, что непривитым детям остановят выплаты по программе "Нацфонд – детям", передаёт BaigeNews.kz.

Приведенная в распространяемом сообщении цитата от имени директора Департамента по связям с общественностью Министерства финансов РК также является выдумкой автора этой "новости", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Первоисточником этого сообщения является Instagram-аккаунт под названием Информационное агентство сатирических новостей Qaznews24.

Оно публикует только выдуманные новости, не имеющие отношения к реальности. Об этом сказано в шапке профиля аккаунта", - говорится в сообщении.

Ежегодные выплаты по программе "Нацфонд – детям" будут начисляться абсолютно всем детям – гражданам Казахстана. Статус их вакцинации не имеет к этим выплатам никакого отношения.