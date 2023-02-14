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Слухи о продаже аэропорта Уральска прокомментировали чиновники
Уральские чиновники прокомментировали слухи о продаже местного аэропорта иностранным инвесторам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Власти заявили, что основная доля по-прежнему принадлежит государству, а терминал передали всего лишь в доверительное управление на три года.
Терминал международного аэропорта в Уральске сдали в эксплуатацию после реконструкции в прошлом году. Работы стоимостью 6,6 миллиарда тенге были выполнены за счёт Карачаганакского консорциума (в рамках социальной ответственности бизнеса). Затем терминал передали в доверительное управление казахстанской частной компании. Именно эту частную компанию, а не сам аэропорт, и выкупило ТОО с российским участием "Орал Аэропорт Холдинг".
Интерес инвесторов вызван удобным расположением воздушной гавани. В планах нового управляющего – улучшение качества услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта и открытие новых направлений. Однако владельцем остаётся государство.
"Основная доля части компании принадлежит казахстанской стороне. На сегодняшний день объект стратегического значения находится в собственности государства. Я это хотел бы ещё раз подчеркнуть, что взлётно-посадочная полоса – на балансе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития, пассажирский терминал здания аэропорта – на балансе АО "СПК Aqjaiyq", - сказал председатель АО "СПК Aqjaiyq" Нуржан Утепбаев.
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