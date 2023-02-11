Контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами

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Российский аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов" приобрели аэропорт в Уральске и намереваются развивать на его базе транзитный хаб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

"Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании — оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой, говорится в сообщении компании.



Сейчас пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. Уральск расположен на северо-западе Казахстана. "Аэропорты регионов" сообщают, что намерены развивать его в качестве транзитного хаба.

"Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб. Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла", — говорится в сообщении компании.

По словам представителя "Аэропортов регионов", в 2022 году в Уральске уже построен новый пассажирский терминал. Инвестиции будут направлены в основном в спецтехнику, технологии и сервисы.



Представитель "Аэропортов регионов" сумму сделки не раскрывает.



Собственниками ТОО "Международный аэропорт "Орал" выступают российское АО "Ретранс", ТОО "Уральск менеджмент" и казахстанский предприниматель Даулетхан Килыбаев. По данным Shishkin like, ТОО "Уральск менеджмент" принадлежит Сергею Артюгину. У него также есть компания Caspian Solar, занимающаяся солнечной энергетикой. Даулетхан Килыбаев занимал руководящие должности в Банке развития Казахстана, АО "Казазот".