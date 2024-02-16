Слухи о повторном отключении электроэнергии опровергли в акимате Семея

Жители Семея получают в WhatsApp сообщения о том, что "город находится на резервном генераторе, возможно повторное отключение электричества, необходимо иметь запас воды". Информацию прокомментировали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

"16 февраля произошло выбивание вводного оборудования выключателя 220 кВ на узловой ПС "18" АО "KEGOC", в следствии чего временно с 13:26 были отключены все отходящие сети 110 кВ в сторону Семея. На данный момент нарушение устранено. Подключение отходящих сетей 110 кВ произведено последовательно, последняя линия подключена в 14:05. Причина выбивания вводного выключателя выясняется. На данный час обеспечение электричеством в городе по линии ОЭСК проводится в штатном режиме. Аварийных отключений не ожидается. Информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам информации", - заявили в акимате.