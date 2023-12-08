Глава Минпромышленности прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов "АрселорМиттал Темиртау"
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
80Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Как отметил министр, информация о том, что были наложены ограничения, действительно проходила.
"Но не все счета были заблокированы, были заблокированы некоторые суммы в рамках судебных разбирательств "АрселорМиттал Темиртау" с третьими лицами. По моей информации, никаких сейчас блокировок нет. Обязательства перед сотрудниками и поставщиками будут выполняться в полном объеме. Сомнений ни у кого не должно быть – государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников этого предприятия", - сказал Шарлапаев.
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