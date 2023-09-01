Слух об очагах сибирской язвы в Косшы прокомментировали в Минсельхозе

В министерстве сельского хозяйства прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о том, что заражённое сибирской язвой мясо попало в продажу и очаги болезни выявили в Косшы, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция, не соответствует действительности. Также ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в Косшы Акмолинской области", - заявили в Комитете ветеринарного надзора и контроля.

В ведомстве отметили, что в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области накануне зафиксирована кожная форма сибирской язвы среди населения. Все пациенты находятся под наблюдением медработников, принимают лечение согласно клиническому протоколу.

Районным отделом полиции в селе выставлены блокпосты, ограничивающие вывоз сельхозпродукции, объявлен карантин.

"Сообщение от директора животноводческого предприятия ТОО "Ушкарасу" о гибели скота поступило 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован. Сейчас в Жаркаинском районе находится рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также Управления ветеринарии. Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция, отобраны пробы почвы и грунтовых вод для дальнейшего исследования", - уточнили в комитете.

В село доставлены более 1,7 тысячи доз вакцин и дезинфицирующие средства, а также вся необходимая для обследования и ликвидации очага спецтехника.

На месте работают девять специалистов РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд".

Создана специальная комиссия по оценке ущерба и выплате компенсации за павший скот.