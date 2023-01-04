Сломал нос, порезал лицо ножом - мужчина покалечил возлюбленную в Алматинской области

Мужчина порезал ножом лицо возлюбленной в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся сообщила глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари.

"3 января около 23:00 бывший парень моей сестрёнки забрал её из дома, угрожал, что убьет её родителей и сестёр, если она расскажет, что с ним общается. Вывез её на машине по Алатауской трассе за город, избил, сломал нос, порезал лицо ножом, раздел догола и покушался на её жизнь, сказал: "Если ты не будешь со мной, то и ни с кем больше", - сообщила сестра пострадавшей.

О случившемся семья девушки узнала из соцсетей.

"Он выложил видео избитой до неузнаваемости сестры в её Instagram, забрав у неё телефон, чтобы все видели, что с ней он сделал. Мы узнали всё оттуда и вызвали полицию в 01:30 ночи. Патрульные прибыли домой, мы начали объяснять им всю ситуацию. В момент, когда они уезжали, сестрёнку виновник привез около 02:00-02:30 ночи, не доезжая до дома оставил, сам сбежал", - рассказала сестра.

Родные девушки вызвали "скорую", пострадавшую госпитализировали в больницу в Талгаре.

Утром 4 января подозреваемого задержали.

Семья пострадавшей сообщила, что полтора года назад тот же мужчина уже наносил девушке телесные повреждения. Жертва тирана писала заявление в полицию.

"Тогда его родители разрешили ситуацию, всё ему обошлось", - уточнила сестра пострадавшей.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

"Гражданка Б. находится в медицинском учреждении, где проходит стационарное лечение. Сообщение ЦРБ Талгарского района и заявление гражданки Б. зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района. Подозреваемый гражданин О., 2001 г.р. задержан и водворён в изолятор временного содержания. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам вышеназванного подразделения", - уточнили в полиции.

Ход расследования по уголовному делу взят на контроль руководством ДП.