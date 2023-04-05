Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого

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Подозреваемого в вымогательстве задержали в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В отдел полиции Бурабайского района обратился астанчанин с заявлением о вымогательстве. По его показаниям, житель столицы под угрозой распространения компрометирующих его честь и достоинство сведений, вымогал два миллиона тенге.

"Сотрудниками УБОП ДП области и отдела криминальной полиции Бурабайского РОП в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий при передаче денежных средств потерпевшим, установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется. Выясняются иные обстоятельства дела", - говорится в сообщении полиции.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК "Вымогательство".