Слишком громоздкий документ: эксперты раскритиковали проект Строительного кодекса

Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект о Строительном кодексе. Сообщалось, что в нем будут утверждены изменения, которые улучшат качество строительной сферы в Казахстане. Кодекс разрабатывается по поручению президента и должен был включить функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. При этом ряд экспертов не согласны с некоторыми пунктами будущего кодекса. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, что не так с документом.

Что включили в Строительный кодекс

В новом Строительном кодексе будут использовать прогрессивные и системные механизмы архитектуры и градостроительства. Также будет внедрена информационная система e-Qurylys. Теперь этапы строительства можно будет отслеживать онлайн.

Также в кодексе будут приниматься меры по повышению качества строительства. Теперь при проектировании зданий будет учитываться сейсмичность зон.

Исполнительный директор Союза профессиональных инженеров, академик Национальной инженерной академии Мелик Алпысбаев считает, что авторы Строительного кодекса не выполняют поручение президента, который сказал о необходимости создания нового документа. Усложняет ситуацию то, что в законе нет понятия "кодекс".

"Президент сказал, что это должен быть кардинально новый документ. Это значит, что нужно было пересмотреть структуру других нормативов, начиная от самого понятия "кодекс". В законе о правовых актах нет определения кодекса. Значит нужно было внести соответствующие изменения, чтобы он включал понятие кодекса", - говорит академик.

Помимо этого, в документе нет определения этапов строительства проектов. По словам эксперта, основное регулирование положено на те периоды реализации этапов, где начинается вопрос финансирования.

"Это обусловлено тем, что всех интересует денежные средства, а не подготовка объекта, его планировка, соблюдение законов, нормативов, получения высококачественной строительной продукции", - считает Мелик Алпысбаев.

Он также обращает внимание на то, что застройщики зачастую не бояться штрафов за нарушения строительства. Поэтому их нужно увеличивать, говорит эксперт.

"Штрафы в строительстве никого не останавливают. Потому что за счет нарушений застройщики могут заработать миллиарды тенге. Нужно разработать концепцию, которая должна быть передана исполнителю в виде технического задания на выполнения работ. Но этого в кодексе пока нет", - сказал эксперт.

По его мнению, для того, чтобы ужесточить ответственность застройщиков нужно пересмотреть работу местных исполнительных органов. Так как, именно они и являются главными нарушителями, считает Мелик Алпысбаев.

"Органы архитектуры подчинены местным исполнительным органам и являются их карманными службами. В итоге - нарушения, безнаказанность, низкое качество строительной продукции. И таких пробелов (в кодексе-прим.редакцией) очень много – по всем разделам, главам, статьям, пунктам", - сказал эксперт.

Поэтому, по его мнению, использование цифровизации не принесет результатов. Обращает внимание эксперт и на то, что авторы кодекса не учли все замечания, которые отправляли им эксперты.

"Это бесполезно. Цифровизация будет и без государства, потому что заказчик и так будет создавать программы строительства в цифровом виде. Это не достижение разработчиков кодекса. Я лично отправлял разработчикам несколько раз пакет замечаний и из несколько десятков у меня приняли одну. Думаю, они даже не поняли эти замечания, о чем я писал", - сказал академик.

В случае, если кодекс будет принят в варианте, который есть сейчас, это повлияет на безопасность домов в стране. Новые жилые комплексы могут быть построены с нарушениями, подчеркнул Мелик Алпысбаев.

"Получился большой закон, а не кодекс"

Президент национальной ассоциации проектировщиков Мейрбек Жаманкулов считает, что строительный кодекс получился очень громоздким и объединил в себе положения нескольких действующих законов.

"В соответствии с Законом РК "О правовых актах" кодекс по иерархии и значимости идет третьим, после Конституции и конституционных законов. Он должен регулировать только однородную группу важных общественных отношений. Кодекс, который зашел в парламент, направлен на регулирование целого комплекса общественных отношений. Разработчики в кодекс включили положения законов об индивидуальном жилищном строительстве, о саморегулировании, административно-территориальном устройстве, о долевом строительстве и действующего закона об архитектуре, градостроительстве и строительстве. Кодекс состоит из 205 статьей, тогда как градостроительный кодекс в России состоит из 71 статьи, в Узбекистане из 85 статей. У нас получилось почти в три раза больше", - сказал эксперт.

По его словам, когда структура документа обсуждалась, эксперты направляли свои замечания. Но они были проигнорированы. Предложение ассоциации – разработать градостроительный кодекс, который будет регулировать только территориальное развитие городов и населенных пунктов, так же межселенного пространства.

"Строительный кодекс должен регулировать требования к безопасности самих зданий и сооружений. То есть, как строить объекты строительства, а градостроительство – это пространственное размещение этих объектов на территориях. Если Глава государства в своем послании народу сказал, что нужен градостроительный кодекс, значит его и нужно было разрабатывать. В итоге получился большой документ, который тяжело воспринимается. Это комплексный закон, а не кодекс", - сказал эксперт.

По его мнению, в документе есть лоббирование интересов некоторых субъектов строительной отрасли и квазигосударственного сектора.

"У нас на рынке есть саморегулируемые организации по строительству и по проектированию, которые были образованы под эгидой уполномоченного органа. Некоторые статьи кодекса прямо лоббируют их интересы. Так же существенно сократили область деятельности частной экспертизы проектов в пользу государственной. Но самое главное то, что кодекс получится большим, его тяжело воспринимать".

В целом, по его мнению, в кодексе нет ничего принципиально нового, что могло бы решить проблемы в существующей системе технического регулирования отрасли. Документ нужно было разрабатывать с целью ужесточения требований к застройке территорий городов, говорит эксперт.