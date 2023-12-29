Слетевшая крыша повредила шесть автомашин в Актау
Сегодня, 02:37
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Сегодня, 02:37Сегодня, 02:37
33Фото: lada.kz
Из-за сильного ветра в третьем микрорайоне Актау вечером 28 декабря снесло крышу детского сада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
"В третьем микрорайоне Актау в результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошёл срыв кровли детского сада "Ясин" на площади 40 квадратных метров. В результате повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.
А на набережной Актау ветер снёс недавно установленную новогоднюю ёлку. В отделе ЖКХ сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника после стабилизации погоды. И заверили, что при установке ёлки были соблюдены все технические требования.
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