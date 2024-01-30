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Следователя подозревают в получении взятки в Жамбылской области

Сегодня, 13:08
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
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Фото: gov.kz

В Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении следователя отдела полиции Шуского района по факту получения взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент Агентства РК по противодействию коррупции.

Сообщается, что подозреваемый получил денежные средства в размере 500 тысяч тенге для завершения расследования уголовного дела в упрощенном порядке.

Отмечается также, что мужчина полностью признал вину.

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