Следователя подозревают в получении взятки в Жамбылской области

В Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении следователя отдела полиции Шуского района по факту получения взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент Агентства РК по противодействию коррупции.

Сообщается, что подозреваемый получил денежные средства в размере 500 тысяч тенге для завершения расследования уголовного дела в упрощенном порядке.

Отмечается также, что мужчина полностью признал вину.