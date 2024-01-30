Следователя подозревают в получении взятки в Жамбылской области
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
107Фото: gov.kz
В Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении следователя отдела полиции Шуского района по факту получения взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент Агентства РК по противодействию коррупции.
Сообщается, что подозреваемый получил денежные средства в размере 500 тысяч тенге для завершения расследования уголовного дела в упрощенном порядке.
Отмечается также, что мужчина полностью признал вину.
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