Следователь из Семея получила подвеску “Алтын алка”

Старший следователь центрального отдела полиции Семея Райхан Ешимова удостоена подвески “Алтын алка” от имени главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Торжественная встреча состоялась в Доме дружбы. Получить серебряные и золотые подвески приехали многодетные матери со всей области Абай. В их числе и майор полиции Райхан Ешимова, воспитывающая с супругом семерых детей.

В 2009 году она, молодой выпускник Алматинской академии МВД РК, по распределению была направлена в Семей, где назначена на должность следователя центрального ОП УП города. За ее плечами 13 лет стажа в должности выбранной профессии с детства.

– К каждому, с кем меня сталкивает профессия, я отношусь с душой. Для меня потерпевшие – это прежде всего люди, столкнувшиеся с настоящим горем и болью утраты. Работа остается работой, но все же многие острые служебные моменты помимо своей воли приходится пропускать через себя. Я считаю, что следователь просто не может быть равнодушным к людям, в этом смысл и призвание нашей профессии, – рассказывает Райхан.

Райхан – счастливая мама трех сыновей и четырех дочерей. Все свободное от службы время посвящает своим малышам. В течение всего рабочего дня, несмотря на напряженный режим работы, она находит время позвонить домой, спросит о делах у мамы супруга, которая помогает молодой семье растить детей.