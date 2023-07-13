  • 13 Июля, 21:07
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии
BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 20:50
121
Сегодня, 20:50
121
Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии

22-летний астанчанин, в отношении которого возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, обнаружен в лагере беженцев в Мюнхене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При содействии Национального центрального бюро Интерпол МВД Казахстана и генеральной прокуратуры подозреваемый экстардирован в Астану и водворен в СИЗО.

Скрываясь от уголовного преследования, житель столицы с апреля 2021 года находился в розыске. Установлено, что ранее он вылетел регулярным авиарейсом в Узбекистан, откуда перебрался в Кыргызстан и вылетел в Анталию. 

В дальнейшем, казахстанец незаконно пересёк границу Украины и в статусе беженца прибыл на территорию ФРГ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:50
121
Поделитесь:
Наверх