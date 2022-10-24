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  • Скрипачка из Казахстана стала лауреатом престижного конкурса в Польше
pavlodarnews.kz Сегодня, 02:10
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Фото: pavlodarnews.kz

Скрипачка из Казахстана стала лауреатом престижного конкурса в Польше

Виртуозная игра жительницы Павлодара покорила жюри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Познани завершился XVI Международный конкурс скрипачей им. Генрика Венявского. Свое мастерство показали лучшие музыканты из Японии, Китая, США, Европы и других стран.

"Казахстанская скрипачка из Павлодара Меруерт Карменова сумела завоевать второе место на этом престижном конкурсе. Вдохновенно исполняя произведения, Меруерт покорила сердца многочисленных любителей музыки, которые следили за ее выступлениями и поддерживали ее", – сообщили в областном управлении образования. 

Меруерт – воспитанница музыкальной школы при Павлодарском музыкальном колледже. Позже она стала лучшей ученицей Московской музыкальной школы им. Гнесиных, закончила консерваторию им. П.И. Чайковского, а затем – Академию музыки им. королевы Елизаветы в Бельгии.

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#Павлодар #Польша
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:10
77
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