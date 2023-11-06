Скот гибнет от неизвестной болезни в ЗКО

Об осложнении эпизоотической ситуации в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что районе от неизвестной болезни погибли сотни голов крупного рогатого скота.

"По информации территориальной инспекции, выявили гибель семи голов КРС в селе в Карагандинском сельском округе. В связи с инцидентом в село прибыли руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции М. Утаралиев, руководитель управления ветеринарии ЗКО С. Нурмаганбетов, а также руководитель Бурлинского ААИ и директор районной ветеринарной станции. Специалисты отобрали пробы с четырёх голов КРС, которые погибли 31 октября и 2 ноября. Эти пробы направили в ветеринарную лабораторию для проведения исследования. Трупы остальных трёх голов, которые погибли в поле, признали непригодными для отбора проб из-за поедания их дикими хищниками и выклёвывания птицами", - сообщили в ведомстве.