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Скончался заместитель главы "Фонда науки"
Скончался первый заместитель председателя правления АО "Фонд науки" Дамир Егизбаев, передаёт BaigeNews.kz.
О смерти коллеги сообщил в своём Telegram-канале министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек. Он выразил соболезнования родным и близким от имени всего коллектива ведомства.
Дамир Егизбаев в разные годы работал в Центре инжиринга и трансферта технологий, АО "КазАгроИнновация", Аналитическом центре экономической политики в агропромышленном комплексе.
В 2009-2013 годах – заместитель председателя правления, генеральный директор ТОО "Казахстанский научно-технический центр развития жилищно-коммунального хозяйства".
В 2013 – 2016 годах возглавлял ТОО "Центр коммерциализаций технологий". В 2016-2017 годах работал внештатным советником министра сельского хозяйства РК.
С февраля 2017 года по март 2018 года – заместитель председателя правления, исполняющий обязанности председателя правления НАО "Национальный аграрный научно-исследовательский центр".
С апреля 2018 года по декабрь 2020 года – руководитель КГУ "Центр обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации" Жамбылской области.
С 2021 года по июнь 2022 года – координатор программ Бюро по связям и партнёрству ФАО в Казахстане. С ноября 2022 года – первый заместитель председателя правления АО "Фонд науки".
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