Скончался ведущий глазной хирург Казахстана Серик Жумабаев

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На 63-ем году жизни не стало одного из ведущих глазных хирургов страны, отличника здравоохранения РК Серика Жумабекова, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области.

"Более 30 лет Серик Ембергенович заведовал глазным отделением, внедрил в регионе лазерную хирургию, современную инновационную технологию оперативного лечения катаракты и глаукомы, проводил операции по поводу отслойки сетчатки. Воспитал несколько поколений врачей офтальмохирургов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Серика Ембергеновича. Скорбим вместе с вами. Светлая память другу, коллеге, профессионалу", — говорится в сообщении ведомства.

Серик Жумабаев — отличник здравоохранения Казахстана, лучший офтальмолог 2008 года.

Свой трудовой путь начинал врачом-интерном КазНИИ глазных болезней Алматы, затем заведовал межрайонным глазным отделением Торгайской области. Прошёл двухгодичную клиническую ординатуру на базе КазНИИ глазных болезней Алматы. Работал врачом-офтальмологом республиканского лазерного центра КазНИИ глазных болезней, заведующим глазным отделением Торгайской областной больницы.

Заведовал стационарным отделением Костанайской областной офтальмологической больницы. Более 30 лет Серик Ембергенович посвятил работе в глазном отделении, внедрил в регионе лазерную хирургию, операции по поводу отслойки сетчатки, современную инновационную технологию оперативного лечения катаракты и глаукомы. Воспитал несколько поколений врачей-офтальмохирургов.

Отмечен почётными грамотами Министерства здравоохранения РК, акима области, областного управления здравоохранения.