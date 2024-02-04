Скончался президент Намибии

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. Как сообщил офис главы государства на странице в Х, в момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

В январе в канцелярии президента сообщили, что у Гейнгоба был диагностирован рак.

Планируется провести заседание правительства, чтобы принять надлежащие меры. Временно исполнять обязанности президента Намибии будет вице-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб, родившийся 3 августа 1941 года, был избран президентом Намибии в ноябре 2019 года. Ранее избирался в ноябре 2014 года.