Скончался легендарный первостроитель канала "Иртыш-Караганда"

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Баталов стал одним из первопроходцев, кто начал строить канал "Иртыш-Караганда".

Не стало легендарного первостроителя канала "Иртыш-Караганда" Леонида Баталова, передаёт Baigenews.kz.

В 1959 году Баталов с женой и дочерью переехали в Восточный Казахстан возводить Бухтарминскую ГЭС, там закончил курсы экскаваторщика.

В 1962 году приехал в Павлодарскую область.

Он стал одним из первопроходцев, кто начал строить канал "Иртыш-Караганда", который в наши дни носит имя Каныша Сатпаева. Вся жизнь Леонида Ивановича была привязана к этому уникальному инженерному сооружению.

Он не только участвовал в создании знаменитой водной артерии, но и лично достал первый ковш земли.

Лауреат госпремии СССР, кавалер орденов "Трудового Красного Знамени", "Знака Почёта", ордена "Құрмет" (вручен лично действующим главой государства), почётный гражданин Экибастуза.