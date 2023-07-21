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Скончался легендарный первостроитель канала "Иртыш-Караганда"
Баталов стал одним из первопроходцев, кто начал строить канал "Иртыш-Караганда".
Не стало легендарного первостроителя канала "Иртыш-Караганда" Леонида Баталова, передаёт Baigenews.kz.
В 1959 году Баталов с женой и дочерью переехали в Восточный Казахстан возводить Бухтарминскую ГЭС, там закончил курсы экскаваторщика.
В 1962 году приехал в Павлодарскую область.
Он стал одним из первопроходцев, кто начал строить канал "Иртыш-Караганда", который в наши дни носит имя Каныша Сатпаева. Вся жизнь Леонида Ивановича была привязана к этому уникальному инженерному сооружению.
Он не только участвовал в создании знаменитой водной артерии, но и лично достал первый ковш земли.
Лауреат госпремии СССР, кавалер орденов "Трудового Красного Знамени", "Знака Почёта", ордена "Құрмет" (вручен лично действующим главой государства), почётный гражданин Экибастуза.
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