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Лента новостей

Instagram_pele Сегодня, 01:14
51
Сегодня, 01:14
51
Фото: Instagram_pele

Скончался легенда мирового футбола Пеле

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Смерть бывшего футболиста подтвердил его агент Джо Фрага.

Он лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Последний месяц жизни он находился в больнице.

Как пишет sports.ru, Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

В финальных турнирах ЧМ он провёл в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе три – в победных финалах.

Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторён Неймаром. 

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский "Сантос", с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский "Нью-Йорк Космос". 

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

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#футбол #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:14
51
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