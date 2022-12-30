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  • Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду
GETTY IMAGES Сегодня, 09:23
162
Сегодня, 09:23
162
Фото: GETTY IMAGES

Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду

В Лондоне скончалась Вивьен Вествуд - один из самых известных в мире дизайнеров, которая помогла сделать моду в стиле панк частью коммерческой культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Вествуд скончалась на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".

Муж и партнёр Вивьен Вествуд Андреас Кронталер сказал: "Я буду продолжать вместе с Вивьен, которая остается в моём сердце. Мы работали до самого конца, и она оставила мне очень многое, что нужно продолжить".

Вествуд приобрела известность в 1970-х годах годах и была одной из создательниц панк-эстетики. Её приятелем был Малкольм Макларен - менеджер самой известной панк-группы Sex Pistols, музыканты которой появлялись перед камерами в одежде авторства Вествуд.

До того, как заняться модой, она работала учителем начальных классов, а позже вместе с Маклареном открыла магазин одежды на Кингс-роуд в лондонском районе Челси под названием Let It Rock. Затем бутик стал называться Sex, а в конце 1975 года Макларен стал менеджером Sex Pistols.

Позже Вествуд сумела создать глобальный брэнд, который выпускает дорогую одежду. Её считают одним из самых влиятельных модельеров ХХ века.

Она была известна как активист, часто делала политические заявления и принимала участие в демонстрациях, в том числе в защиту Джулиана Ассанжа или против загрязнения атмосферы.

В 2006 году она получила от королевы Елизаветы II рыцарский титул дамы за вклад в развитие моды.

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#мода #шоу-бизнес #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:23
162
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