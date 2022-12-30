Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду

В Лондоне скончалась Вивьен Вествуд - один из самых известных в мире дизайнеров, которая помогла сделать моду в стиле панк частью коммерческой культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Вествуд скончалась на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".