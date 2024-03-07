Сколько женщин проживает в Казахстане
Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
139Фото: baigenews.kz
В Бюро национальной статистики Казахстана посчитали количество женщин. Их число в 2024 году достигло более 10 млн человек, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, 10 260 057 женщин, девушек, матерей и дочерей услышат искренние поздравления с праздником 8 марта.
"На сегодня 63,6% женщин проживает в городской местности, 36,3% – сельской.
В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола в городе Алматы – 1 196 450, Туркестанской – 1 049 866 и Алматинской областях – 766 092", - говорится в сообщении.
По возрастному составу, в возрасте до 18 лет численность девушек составляет 3,3 млн, от 18 до 60 лет – 5,3 млн, от 60 и выше – 1,6 млн женщин.
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