Сколько заработали казахстанские чемпионы и призёры Азиады

По итогам Игр в Ханчжоу Казахстан завоевал 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. Telegram-канал "Спорт Шредингера" решил выяснить, сколько заработали при этом казахстанские спортсмены, передаёт BaigeNews.kz.

Выплаты за медали спортсменам и тренерам регламентируются постановлением Правительства РК №1345. Суммы прописаны в долларах.

По нему чемпионы Азиады получают $10 000, серебряные призёры — $5000, а бронзовые — $3000. Для тренеров эти суммы составляют $5000, $3000 и $2000 соответственно.

За медаль в командных эстафетах и командных видах денежно премируется каждый спортсмен. Например, каждый из 13 игроков сборной по водному поло получит по $3000 за бронзу.

Чемпионы Азиады из Казахстана в общей сложности получат $140 000. Серебряные призёры в сумме заработали $175 000, а бронзовые — $291 000.

Суммарные выплаты спортсменам составят не менее $606 000 — это почти 288 миллионов тенге.

Напомним, в итоговом медальном зачёте по итогам Азиады Казахстан расположился на 11-й строчке, а по общему количеству медалей Казахстан вошёл в ТОП5, опередив команду Узбекистана.