Казахстан обошёл Узбекистан и вошёл в топ-5 по итогам Азиады-2023

Сборная Казахстана вошла в пятерку лучших на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали в итоге 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. Таким образом, по общему количеству наград Казахстан расположился на пятом месте, опередив команду Узбекистана, в активе которого 71 медаль (22-18-31).

ТОП-10 по общему количеству медалей на Азиаде-2023:

Китай — 383 (201-111-71) Южная Корея — 190 (42-59-89) Япония — 188 (52-67-69) Индия — 107 (28-38-41) Казахстан — 80 (10-22-48) Узбекистан — 71 (22-18-31) Китайский Тайбэй — 67 (19-20-28) Таиланд — 58 (12-14-32) Иран — 54 (13-21-20) Гонконг — 53 (8-16-29).

В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.

Безоговорочным лидером стал Китай — 383 (201-111-71), второе место забрала Япония — 188 (52-67-69), третья позиция досталась Южной Корее — 190 (42-59-89).

Топ-10 итогового медального зачета Азиады-2023:

Китай — 201-111-71 (383) Япония — 52-67-69 (188) Южная Корея — 42-59-89 (190) Индия — 28-38-41 (107) Узбекистан — 22-18-31 (71) Китайский Тайбэй — 19-20-28 (67) Иран — 13-21-20 (54) Таиланд — 12-14-32 (58) Бахрейн — 12-3-5 (20) Северная Корея — 11-18-10 (39)

11.Казахстан — 10-22-48 (80).