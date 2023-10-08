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Казахстан обошёл Узбекистан и вошёл в топ-5 по итогам Азиады-2023

Сегодня, 10:54
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана вошла в пятерку лучших на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали в итоге 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. Таким образом, по общему количеству наград Казахстан расположился на пятом месте, опередив команду Узбекистана, в активе которого 71 медаль (22-18-31).

ТОП-10 по общему количеству медалей на Азиаде-2023:

  1.  Китай — 383 (201-111-71)
  2.  Южная Корея — 190 (42-59-89)
  3.  Япония — 188 (52-67-69)
  4.  Индия — 107 (28-38-41)
  5.  Казахстан — 80 (10-22-48)
  6.  Узбекистан — 71 (22-18-31)
  7.  Китайский Тайбэй — 67 (19-20-28)
  8.  Таиланд — 58 (12-14-32)
  9.  Иран — 54 (13-21-20)
  10.  Гонконг — 53 (8-16-29).

В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.

Безоговорочным лидером стал Китай — 383 (201-111-71), второе место забрала Япония — 188 (52-67-69), третья позиция досталась Южной Корее — 190 (42-59-89).

Топ-10 итогового медального зачета Азиады-2023:

  1. Китай — 201-111-71 (383)
  2. Япония — 52-67-69 (188)
  3. Южная Корея — 42-59-89 (190)
  4. Индия — 28-38-41 (107)
  5. Узбекистан — 22-18-31 (71)
  6. Китайский Тайбэй — 19-20-28 (67)
  7. Иран — 13-21-20 (54)
  8. Таиланд — 12-14-32 (58)
  9. Бахрейн — 12-3-5 (20)
  10. Северная Корея — 11-18-10 (39)

   11.Казахстан — 10-22-48 (80).

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