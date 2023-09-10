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Сколько заработала казахстанская теннисистка за историческую победу на US Open

Сегодня, 05:22
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ktf.kz Сегодня, 05:22
Сегодня, 05:22
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Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина за победу на US Open в смешанном парном разряде получит 170 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В дуэте с Данилиной на US Open сыграл финн Харри Хелиёваара, которому положена аналогичная сумма. 

В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеянных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счётом 6:3, 6:4.

Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир "Большого шлема" в миксте.

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