Сколько заработал Бекзат Алмахан за бой с братом Хабиба

UFC распределил гонорары за соблюдение правил промоушна по итогам турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боец Бекзат Алмахан получил выплату в размере 4 000 долларов, его соперник, россиянин Умар Нурмагомедов — 4 500 долларов.

Напомним, этот бой закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей, хотя в первом раунде Алмахану удалось отправить своего соперника в нокдаун. Это был дебютный поединок Бекзата в UFC. Что касается Нурмагомедова, то он провел в лиге уже пять боёв и одержал в них пять побед. Добавим, что Умар Нурмагомедов является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов.