Боец из Казахстана отправил в нокдаун брата Хабиба, но проиграл

Казахстанский боец Бекзат Алмахан смог отправить в нокдаун российского файтера Умара Нурмагомедова в их поединке на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось уже в первом раунде. Бекзат нанес удар с правой, после которого его оппонент упал на канвас.

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Несмотря на нокдаун, Умар Нурмагомедов в итоге одержал убедительную победу единогласным решением судей. Напомним, что он является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Также стоит отметить, что для Бекзата Алмахана это был дебютный бой в UFC.

"Этот парень монстр, я не ожидал. Я нанес ему столько ущерба в партере, я почти убил его. Не убил, но сделал сильно больно, мне даже неудобно как-то... Я не хотел так, я хотел перевести и задушить. Думал, будет легко, но парень монстр, он хотел убить меня. Я хочу драться с Кори Сэндхэгеном, думаю, это будет претендентский бой", — цитирует брата Хабиба "Спорт Шредингера".

Кстати, непобежденный Умар Нурмагомедов впервые за карьеру в UFC оказался в нокдауне.