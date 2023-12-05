Сколько зарабатывают в Казахстане астрологи, грумеры, брачные агенты и татуировщики

Стал известен заработок казахстанских астрологов, брачных агентов, генеалогов, грумеров и татуировщиков в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

При расчёте статистических показателей этих специалистов объединили в одну категорию.

По данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев доходы представителей указанных профессий составили 380,7 млрд тенге. Для сравнения: IT-специалисты, разрабатывающие программное обеспечение, выручили лишь немногим больше - 407,3 млрд тенге.

"Показатель оказался высоким вследствие роста к аналогичному периоду прошлого года сразу на 85%, или 175,6 млрд тенге. Так заметно в январе-сентябре в годовом выражении он не рос ещё никогда прежде. Впрочем, сильная динамика может быть связана не с растущим спросом казахстанцев на услуги соответствующего бизнеса, а с тем, что он начинает выходить из "тени", - отмечают аналитики.