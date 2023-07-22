Сколько стоит отдых в детских лагерях Казахстана и как к нему подготовиться

Фото: baldauren.kz

Летний сезон в самом разгаре и часть долгожданных каникул уже миновала. Часто родители, не желая, чтобы дети пропадали в гаджетах, отправляют своих чад в оздоровительные лагеря. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, сколько стоит путевка в детский лагерь, какая программа ждет там детей и что необходимо взять с собой.

По информации министерства просвещения, всего в Казахстане работают более 230 детских оздоровительных лагерей. Все они находятся в различных регионах страны. Некоторые из них действуют не только летом, а на протяжении всего года.

Как рассказала главный эксперт управления социальной защиты детей Комитета по охране прав детей Акмарал Макулбекова, прежде чем дети заселятся в лагерь, сначала проверяют качество питания, воды, противопожарную безопасность, делают дезинфекции и так далее. То есть получают необходимые документы от СЭС и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также сотрудник комитета добавила, что стоимость отдыха детей в оздоровительных лагерях не регламентирована министерством.

"Стоимость не урегулирована. Каждый (лагерь, - прим.автора) ставит по-своему. От 40 тысяч до 170 тысяч. Те, что от 40 тысяч – это стоимость в государственных лагерях, где полностью все обеспечено государством. В эту стоимость не входит оплата педагогам, коммунальных услуг и так далее. Это только на питание. В государственные лагеря у нас ежегодно ездят дети определенных категорий – это дети, которые определены 64-м Постановлением (дети, имеющие уровень ниже прожиточного минимума, дети-сироты, дети из регионов ЧС и дети, рекомендованные попечительским советом управления образования). Этим категориям предоставляются бесплатные путевки. Дети, не входящие в эти категории, так же могут поехать за 40 тысяч, но эту сумму тогда оплачивают родители. Для этого нужно просто обратиться в лагерь", - рассказала Акмарал Макулбекова.

Все мы знаем, что в детских лагерях всегда веселая и разнообразная программа. По словам главного эксперта управления соцзащиты они направляют в регионы концепцию проведения летнего сезона, которая предусматривает разные темы.

"Этим летом 13 недель, и они получается имеют 13 направлений. Первая неделя была профилактика травматизма, называется "Безопасное лето". Вторая неделя идет профориентационная, где школьникам рассказывают о разных специальностях. Третья – семейная, четвертая – краеведческая, потом культурная и так далее. 13 недель – 13 направлений, названий. Но также у нас утверждается 10-дневная программа лагерей. Называется она "путевка в оздоровительный отдых", которая также предусматривает на 10 дней, что должно быть. Первый день – день знакомства, дальше – "Моя страна – Казахстан", третий – день спорта. И так 10 дней имеют темы, все расписано, какие мастер-классы должны проводиться, какие квесты, конкурсы, игры", - отметила эксперт.

Примечательно, что всю программу, которую готовят для детей на себе "испытывают" вожатые.

"Вожатые у нас проходят обучение, получают программу. То есть они сами проходят эту 10-дневную программу, через себя пропускают, находятся в лагерном режиме и как дети получают информацию от педагогов. Вожатые – это помощники, поэтому им не обязательно иметь для работы высшее образование. Вожатыми могут быть студенты", - добавила сотрудник комитета по охране прав детей.

Поехать отдыхать в оздоровительный лагерь могут дети с девяти лет. В Казахстане также есть республиканские лагеря, которые поделены именно по возрастному принципу.

"На сегодня, согласно типовому положению, на загородный отдых могут поехать дети, обучающиеся с 3-5 классах по девятые классы. Для детей 3-5 классов есть отдельный лагерь "Бобек", 5-9 классы могут поехать в "Балдаурен". Определяется три уровня – младшие школьники, средние и старшие", - поделилась Макулбекова.

Также по стране определяют лучшие лагеря – их выдвигают региональные управления образования.

"В этом году мы определяли лагеря, направляли критерии отбора. Определили 25 лагерей. По каждому региону один лагерь. В СКО самый престижный лагерь – это "Эдельвейс Боровое", в Акмолинской области – "Шалкар", в Алматинской области – "Арман Дала", в Карагандинской области – "Салют" и так далее. Это вне конкуренции с "Балдауреном", потому что он является республиканским, поэтому мы проводили отбор только между региональными лагерями. Республиканских лагерей пять, четыре "Балдаурена" и один "Бобек". По локации один "Балдаурен" в Балхаше, Капчагае, Щучинске, Шымкенте. А "Бобек" находится в Алматы", - дополнила эксперт.

Также главный эксперт управления дала советы для родителей о том, как лучше подойти к подготовке детей к самостоятельному отдыху.

"Первое на что должны обратить внимание родители при подготовке детей в летний лагерь, так это тщательно пройти все медицинские осмотры. Нельзя формально относиться к справке, которую будут представлять лагерю. Всё надо сдавать, проходить, а не купить или договориться. И, конечно, при сборе вещей нужно обратить внимание, чтобы одежда была и теплая, головной убор обязательно", - подытожила она.

Какие нужны документы для летнего лагеря?

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия удостоверения личности родителя или законного представителя;

- квитанция об оплате путёвки;

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма №079-у);

- справка об эпидемиологическом окружении;

- справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.

Что взять с собой:

- удобная обувь (сланцы, сандалии, кроссовки);

- удобную одежду (штаны, шорты и несколько футболок);

- несколько смен нижнего белья;

- одежду и обувь для прохладной погоды;

- головной убор от солнца (кепка, шляпа);

- личные гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, расчёска, шампунь);

- телефон для связи с родителями.

Специалисты и образования, и здравоохранения утверждают, что польза детских летних оздоровительных лагерей большая. Своим мнением об этом поделилась педагог Бибигуль Дюсенбаева.

"В первую очередь, дети отдыхают от полюбившихся им гаджетов. Они больше общаются со сверстниками. Я думаю, что такой отдых помогает сформировать и развить различные социальные навыки и нравственные качества. То есть многие из них учатся общаться, показывать себя, быть более инициативными, решительными, где-то даже смелыми. Уехав от родителей на небольшой срок, они развивают в себе самостоятельность. Как и в любом обществе, дети сталкиваются с проблемами, затем учатся их решать самостоятельно. Это в свою очередь окажет воздействие и на их будущее, то есть они будут знать и понимать, как действовать в разных ситуациях без родителей. Кроме того дети учатся быть и работать в команде", - считает Дюсенбаева.

Врачи также отмечают положительные моменты оздоровительных лагерей. По мнению докторов, дети чаще проводят время на свежем воздухе, на солнце, возле воды, что однозначно оказывает хороший эффект на здоровье детей. Также в лагерях отлаженные распорядок дня - дети живут и питаются по графику.