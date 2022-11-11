Сколько россиян переехало в Казахстан с начала года - исследование

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По данным БНС АСПиР РК, за 9 месяцев этого года из Казахстана в Россию на постоянное место жительства переехало 16 643 человека. Это минимум за последние 6 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

В январе-сентябре 2021 года в Россию эмигрировало около 30,4 тыс человек. В аналогичный период 2020-го (помним про карантинные ограничения, ограничения в работе транспорта и т.д.) – 18,6 тыс человек. За 9 месяцев 2021-го - около 21,2 тыс человек.

Обычно пик переселений приходится на летние месяцы. Текущий год не стал исключением, однако людские потоки стали заметно меньше. В июле-сентябре 2022г. число переселенцев составило 6 768 человек – это на 30% меньше, чем годом ранее и почти вдвое меньше уровня III квартала 2019-го.

Едут ли из России в Казахстан?

"Сейчас речь о тех, кто меняет место жительство на постоянной основе. И таковых не очень много: за 9 месяцев в РК переехало 2 933 человека, из них 1251 – в III квартале. Но это все же на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2021-го. То есть, если смотреть на это с точки зрения "постоянных" мигрантов, то вся ситуация, связанная с Россией ,тенденции не сломала. Казахстанцы уезжают туда гораздо чаще, чем россияне едут к нам, но поток переселенцев снизила", - говорится в исследовании.

Откуда ещё едут в Казахстан?

Всего за 9 месяцев 2022 года в Казахстан на постоянное место жительство переехало 9 279 иностранцев. Это почти на 90% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Практически всю разницу обеспечила одна страна – Узбекистан. Официально в Казахстан с начала года переехало 4 762 человека, что на 2,2 тыс больше, чем в январе-сентябре 2021г. При этом пик пришёлся на начало года: в I квартале в РК перебралось более 2 тысяч человек.