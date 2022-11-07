Сколько оружия выкрали из резиденции и зданий департаментов полиции в январе

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Представители Генпрокуратуры сообщили, сколько оружия вынесли преступники из резиденции президента и зданий департаментов полиции в регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.

В результате нападений на здания органов правопорядка похищено 1 259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатомёты. Об этом на брифинге в СЦК рассказал замначальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

"В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищены 53 автомата, 367 пистолетов, гранатомёт, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатомётов, один пулемёт и почти 40 тысяч патронов. В Резиденции после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомёт и снайперская винтовка. Оружие впоследствии использовалось преступниками против мирных граждан и сотрудников правопорядка", - сообщил он.

Спикер отметил роль общественного фонда "Қазақстан Халқына", который выплачивает материальную помощь пострадавшим и их семьям.

Также помощь оказывается со стороны местных исполнительных органов, в том числе субъектам предпринимательства.