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Сколько новых рабочих мест появится в Мангистау
Сколько новых рабочих мест появится в Мангистауской области, рассказали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы акима региона, только три больших инвестиционных проекта привлекут в экономику области 7,98 миллиарда долларов США или почти 3,6 триллиона тенге, позволят создать 4 000 постоянных и 9 000 временных рабочих мест.
Один из них – освоение месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов.
"В феврале 2023 года по итогам проведённых переговоров между министерством энергетики РК и КМГ был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождений, общие запасы которых составляют 81 миллион тонн нефти. В проект будет привлечено шесть миллиардов долларов прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано 2000 рабочих мест. Ожидается, что добыча начнётся в 2028 году и будет составлять четыре миллиона тонн нефти в год", — рассказал первый заместитель акима области Жумабай Карагаев.
Он уточнил, что работы по проектированию начаты в 2023 году, а уже в конце следующего года начнётся возведение морских платформ из стальных конструкций. Они будут располагаться в 64 километрах от берега на структуре Каламкас-море.
Первый замакима напомнил, что ТОО Kalamkas-Khazar Operating анонсирует первую добычу на Каламкас-Хазар в конце 2028 года, а иностранным стратегическим партнёром КМГ выступает российская нефтяная компания "Лукойл".
Отмечено также, что в рамках реализации проекта предусматривается участие казахстанских верфей и площадок по производству металлоконструкций (Актау, Баутино, Курык).
Ещё один проект, направленный на привлечение инвестиции, связан с производством полипропилена. Акимат области ведёт переговоры с потенциальными инвесторами по проработке вопроса создания нового завода по производству полипропилена.
"Проект инициирован компанией KMG PetroChem, которой начаты работы по изучению вопроса по реализации проекта "Строительство новой установки полипропилена". В случае положительных результатов переговоров, запуск завода ожидается в 2026 году с привлечением миллиарда долларов США. Планируется, что в строительстве будут задействованы до 3000 человек, а после сдачи объекта в эксплуатацию будут созданы 800 постоянных рабочих мест, - пояснил Жумабай Карагаев.
Он рассказал ещё об одном крупном проекте, который в настоящее время активно изучается в регионе. Это строительство металлургического завода с привлечением 980 миллионов долларов США.
"Проект инициирован турецкой компанией YDA, начавшей изучать вопросы по реализации указанного проекта. Для его реализации рассматривается территория СЭЗ "Морпорт Актау". При положительном результате переговоров, запуск на первом этапе ожидается в 2026 году. Планируется, что новый завод позволит трудоустроить 2500 человек, а во время его строительства работой будут обеспечены 6 000 человек", - заключил Жумабай Карагаев.
Всего в регионе сформирован пул из 41 инвестиционного проекта на общую сумму более два триллиона тенге.
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