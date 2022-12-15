Сколько казахстанцев зовут Независимость

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Специалисты Бюро национальной статистики в преддверии Дня независимости выяснили, сколько людей в Казахстане носят имя Тәуелсіздік (Независимость) и другие схожие по смыслу имена, передаёт BaigeNews.kz.

Оказалось, что в стране всего один человек с именем Тәуелсіздік. 23 гражданина носят имя Бостандық (Свобода), 21 - Егемен (Суверенный).

Наиболее популярные имена Еркін (Свободный) и Азат (Свободный, Вольный).