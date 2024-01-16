Сколько казахстанцев изменили свои имена и фамилии

Согласно информационной системе "РП ЗАГС", в Казахстане с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года всего зарегистрировано 29 853 актовых записей о перемене фамилии, имени или отчества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Из них женщины меняли фамилию 17 101 раз, имя – 3038 раз. Мужчины меняли фамилию 5548 раз, имя – 1788 раз.

Перемена имени, отчества, фамилии производится при 13 уважительных причинах. Среди них:

- неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

- трудность произношения имени, отчества, фамилии;

- желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Плата за госуслугу в связи с переменой имени, отчества, фамилии составляет 1932 тенге.