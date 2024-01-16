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Сколько казахстанцев изменили свои имена и фамилии

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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 03:15
Сегодня, 03:15
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Согласно информационной системе "РП ЗАГС", в Казахстане с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года всего зарегистрировано 29 853 актовых записей о перемене фамилии, имени или отчества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Из них женщины меняли фамилию 17 101 раз, имя – 3038 раз. Мужчины меняли фамилию 5548 раз, имя – 1788 раз. 

Перемена имени, отчества, фамилии производится при 13 уважительных причинах. Среди них:

- неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
- трудность произношения имени, отчества, фамилии;
- желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Плата за госуслугу в связи с переменой имени, отчества, фамилии составляет 1932 тенге.

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