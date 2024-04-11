Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

Три дня подряд отдохнут на майские праздники казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен и размещен на портале "Открытые НПА" проект приказа главы ведомства "О переносе дня отдыха в 2024 году".

"Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая т.г. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд – 7, 8, 9 мая. Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минтруда, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

С проектом приказа Министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2024 году" можно ознакомиться по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15013006.