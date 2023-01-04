Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года

Фото: championat.com

За первую неделю нового года казахстанские теннисисты успели заработать десятки тысяч долларов, участвуя в различных турнирах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Рыбакинаның ракеткасы". В информации указаны суммы без начисления налогов.

"United Cup (Австралия): Александр Бублик – 40 000 долларов США (за участие в турнире); Юлия Путинцева – 40 000 долларов США (за участие в турнире); Тимофей Скатов - 40 900 долларов США (15 000 за участие в турнире и 25 900 за победу в группе); Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Жибек Куламбаева и Гозал Айнитдинова заработали за участие в турнире по 5000 долларов США", - говорится в сообщении.

На WTA 500 Adelaide 1 (Австралия) первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заработала 11 145 долларов США (второй тур), Анна Данилина – 2 175 долларов США (первый тур, парная критика).

А на турнире ATP 250 Adelaide (Австралия) Андрей Голубев заработал 785 долларов США (первый круг, парный разряд), Александр Недовесов - 785 долларов США (первый раунд, парный вызов). На ATP Challenger 75 Бангкок Open 1 казахстанский теннисист Бейбит Жукаев получил 780 долларов США (первый раунд).