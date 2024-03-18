Складское помещение горит в Астане

Крупный пожар тушат на складе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 07:20 часов подразделения ДЧС г.Астаны выехали по вызову в район Байконур.

"По прибытию огнеборцев установлено, что горит одноэтажное складское помещение полностью охваченное огнём на предварительной площади 1000 кв.м. В ходе пожара произошло обрушение фасадной стены и кровли здания. На месте создано три боевых участка", - говорится в сообщении.

На данный момент в тушении задействовано порядка 70 человека личного состава и 15 единиц техники ДЧС г.Астаны.