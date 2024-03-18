Складское помещение горит в Астане
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
49Фото: baigenews.kz
Крупный пожар тушат на складе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В 07:20 часов подразделения ДЧС г.Астаны выехали по вызову в район Байконур.
"По прибытию огнеборцев установлено, что горит одноэтажное складское помещение полностью охваченное огнём на предварительной площади 1000 кв.м.
В ходе пожара произошло обрушение фасадной стены и кровли здания. На месте создано три боевых участка", - говорится в сообщении.
На данный момент в тушении задействовано порядка 70 человека личного состава и 15 единиц техники ДЧС г.Астаны.
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