Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области

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Более 23 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками обнаружили в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Департаментом агентства по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. В ходе обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками", - сообщили в ведомстве.

Следствие по делу продолжается.