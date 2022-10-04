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  • Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области
pixabay.com Сегодня, 16:51
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Фото: pixabay.com

Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области

Более 23 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками обнаружили в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Департаментом агентства по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. В ходе обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками", - сообщили в ведомстве.

Следствие по делу продолжается. 

 

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#алкоголь #АФМ
Журналист
Сегодня, 16:51
192
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