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Скидки на железнодорожные билеты объявили в компании "Пассажирские перевозки" Сегодня, 16:25
252
Сегодня, 16:25
252

Скидки на железнодорожные билеты объявили в компании "Пассажирские перевозки"

Национальный перевозчик запустил акцию "Сәтті сәрсенбі". Пассажиры могут приобрести билеты со скидкой до 50 процентов, передаёт BaigeNews.kz.
 
Под акцию попали поезда отправлением 15, 22 февраля и 1, 8, 15 марта.

Акция действует на маршруты:
  • № 3/4 Алматы – Астана – Алматы (Тулпар – Тальго);
  • № 9/10 Алматы – Астана – Алматы (Байтерек);
  • № 37/38 Мангистау – Семей – Мангистау;
  • № 45/46 Павлодар – Туркестан – Павлодар;
  • № 47/48 Атырау – Астана – Атырау;
  • № 65/66 Жезказган – Астана – Жезказган (Тулпар – Тальго);
  • № 79/80 Астана – Аркалык - Астана (Тулпар – Тальго);
  • № 81/82 Астана – Костанай - Астана (Тулпар – Тальго);
  • № 313/314 Атырау – Мангистау – Атырау;
  • № 613/614 Бейнеу – Уральск – Бейнеу;
  • № 623/624 Астана – Петропавл – Астана.
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#поезд #железная дорога #Пассажирские перевозки #скидки
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:25
252
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