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Сегодня, 16:25
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Скидки на железнодорожные билеты объявили в компании "Пассажирские перевозки"
Национальный перевозчик запустил акцию "Сәтті сәрсенбі". Пассажиры могут приобрести билеты со скидкой до 50 процентов, передаёт BaigeNews.kz.
Под акцию попали поезда отправлением 15, 22 февраля и 1, 8, 15 марта.
Акция действует на маршруты:
Акция действует на маршруты:
- № 3/4 Алматы – Астана – Алматы (Тулпар – Тальго);
- № 9/10 Алматы – Астана – Алматы (Байтерек);
- № 37/38 Мангистау – Семей – Мангистау;
- № 45/46 Павлодар – Туркестан – Павлодар;
- № 47/48 Атырау – Астана – Атырау;
- № 65/66 Жезказган – Астана – Жезказган (Тулпар – Тальго);
- № 79/80 Астана – Аркалык - Астана (Тулпар – Тальго);
- № 81/82 Астана – Костанай - Астана (Тулпар – Тальго);
- № 313/314 Атырау – Мангистау – Атырау;
- № 613/614 Бейнеу – Уральск – Бейнеу;
- № 623/624 Астана – Петропавл – Астана.
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