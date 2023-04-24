Скандальное высказывание китайского посла о постсоветских странах прокомментировал МИД РК

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Представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что "у бывших стран СССР нет места в международном праве", передаёт BaigeNews.kz.

По словам Смадиярова, МИД Казахстана не будет направлять ноту в МИД КНР и ограничивать въезд послу в Казахстан.

"2 марта 1992 года Казахстан стал государством-членом ООН. Решение о приёме в организацию принимается Генеральной ассамблеей на основе рекомендаций Совета безопасности, постоянным членом которого является в том числе Китайская народная республика. Вместе с тем, как известно, после провозглашения независимости РК 16 декабря 1991 года Китай одним из первых признал суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей страны", - сказал представитель МИДа.

Он добавил, вскоре после этого, 3 января 1992 года наши страны официально объявили об установлении дипломатических отношений.

"В международном праве установление дипломатических отношений является признанием государства в качестве субъекта международного права. 23 декабря 2002 года между Республикой Казахстан и Китайской Республикой подписан основополагающий договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В соответствии с этим документом стороны взаимно признают и уважают суверенитет и территориальную целостность", - отметил Айбек Смадияров.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что в международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.