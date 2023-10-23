Скандал в МВД: свыше 4 тысяч ДТП скрыли дорожные полицейские за последние три года

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана уличил дорожно-патрульных полицейских в искажении данных об авариях. За последние 3 года, по данным ведомства, от учета было "укрыто" 4 тысячи ДТП, передает корреспондент BaigeNews.kz. В МВД заявили, что уже проводят проверку по этому факту и пообещали наказать виновных.

Больше 10 лет назад функцию по учету дорожных аварий передали в комитет по правовой статистике. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура во время проверок вскрыла массовые факты укрытия ДТП. С тех пор учет происходящих в стране аварий ведет специальный комитет при надзорном ведомстве. Ранее этим занималась административная полиция.

К слову, факты укрытия дорожных аварий на этот раз могли остаться незамеченными. Несмотря на то, что об этом заявил сам генпрокурор Берик Асылов. На координационном заседании с участием всех заинтересованных органов он перечислил основные причины, из-за которых и происходят ДТП. Это, по его словам, прежде всего, несоблюдение правил вождения самими водителями. Почти каждый второй нарушитель, по его данным, привлекался повторно. А половина севших за руль и вовсе не проходили обучение в автошколе. Берик Асылов добавил, что усложняет ситуацию и искажение данных об авариях.

"Половина не проходили обучение в автошколе, каждый десятый виновный в ДТП был пьян, не имел страховой полис и не проходил техосмотр. Прибавляется искажение правовой статистики. За последние три года выявлено свыше четырех тысяч укрытых от учета ДТП", - сообщил глава надзорного ведомства.

В самом Комитете по правовой статистике рассказали, что постоянно проводят проверки и сверяют данные о дорожно-транспортных происшествиях.

"Достоверность учета ДТП обеспечивается путем постоянного проведения прокурорских проверок через сверки между данными комитета и сведениями иных уполномоченных органов. Каждый факт не постановки на учет ДТП можно связывать с недобросовестным отношением ответственных за это должностных лиц. Предотвратить факты укрытия ДТП можно посредством усиления ведомственного контроля, а также привлечения виновных лиц органов полиции к предусмотренной законом ответственности", - прокомментировали в комитете.

В КПСиСУ пояснили, что сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов за сокрытие данных правовой статистики привлекаются как к административной, так и дисциплинарной ответственности.

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев пояснил, что такие факты, в первую очередь, расследуют в самом министерстве.

"В любом случае, если же полиция что-то укрывают, меры принимаются не только со стороны прокуратуры, в первую очередь, со стороны руководства МВД", - прокомментировал замгенпрокурора Жандос Умиралиев.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что расследование по озвученным фактам уже проводится.

"Меры будут приняты дисциплинарные, проводим сверку по всем этим фактам с КПСУ, если будут факты, что умышленно исказили отчетность, все сотрудники будут привлечены к ответственности", - заявил замминистра внутренних дел Казахстана.

По данным комитета, только за 9 месяцев этого года в ДТП погибло 1680 человек. В прошлом году аварии унесли жизни 2 425 казахстанцев. В 2021 – 2 270, а в 2020 – 1997 человек. За последние же пять лет в стране в ДТП погибло более 10 тысяч человек. И это сопоставимо с населением города районного значения.

Депутат мажилиса Гульдара Нурумова считает, что реальное количество аварий укрывают для создания мнимого благополучия на дорогах.

"Сокрытие числа аварийности на дорогах у нас достигает такого размера, когда соответствующим органам приводить статистику просто неудобно. Иначе говоря, обнажить реальную картину, значит расписаться в своей беспомощности", - считает парламентарий.

При этом она подчеркивает чрезвычайную важность достоверного учета происходящих ДТП.

"Это не просто цифры – это гибель людей. Это травмы, полученные в результате ДТП. А безопасность на дорогах – одна из главнейших проблем в нашей стране. Учет важен, поскольку позволяет выявлять причины аварий. Искоренять их и повышать безопасность. И не говорить о безопасности на дорогах мы не можем", - продолжает депутат.

Нурумова назвала основные причины, из-за которых происходят дорожно-транспортные происшествия. Это, по ее словам, несоблюдение или незнание правил дорожного движения, плохое состояние дорог и техническое состояние автомобилей. Среди факторов и езда в алкогольном или наркотическом опьянении. Представитель законодательного органа предложила отменить самоподготовку водителей.

"Есть норма самоподготовки кандидатов в водители. О чем это свидетельствует, о том, что лицо, не освоив правила дорожного движения, не получив практического вождения в учебных организациях выезжает на дорогу, иными словами, это смертник. А самое ужасное, что можно не сидеть за рулем, не находиться в автомобиле, а стоять просто на остановке и подвергнуться наезду вот такого горе-водителя…", - недоумевает Гульдара Нурумова.

Она считает, усложнило ситуацию и передача функций приема экзаменов госкорпорации "Правительство для граждан". После чего участились случаи продажи водительских удостоверений. О чем и свидетельствуют многочисленные факты.

Между тем, по данным комитета по правовой статистике, более 85 % ДТП произошло по вине водителей. 26 % дорожных аварий - из-за превышения скорости. При этом количество любителей быстрой езды ежегодно растёт. Чуть менее четверти ДТП приходится - на нарушения правил дорожного движения на трассах. 15 % управлявших автомашинами - не пропустили пешехода. А 7 % - проигнорировали дорожные знаки.

К слову, с 2018 года в Казахстане упростили процесс открытия автошкол и перестали требовать лицензию на подготовку водителей. Таким образом, фактически они остались без контроля. Среди предложений – вновь вернуть лицензирование автошкол.

Впрочем, свою лепту в статистику аварий вносят и таксисты. Спрос на их услуги за последние годы вырос. С помощью выборочного мониторинга КПСиСУ обнаружил, что за полгода водителями популярных сервисов такси и частными извозчиками совершено больше 500 ДТП. Нередко таксующие сутками водители, выезжают и на трассы. Поэтому предложено контролировать их время нахождения за рулем. К слову, некоторые сервисы такси уже практикуют блокировку аккаунтов по истечении установленного времени (8-9 часов). Однако и их пользователи нашли лазейку. Превысив лимит, они просто заходят с другого аккаунта.

Основное же количество тяжких аварий, по данным МВД, приходится на загородные трассы.

Нередко ДТП случаются и из-за затяжного ремонта автодорог. К примеру, за 5 лет реконструкции участка трассы Караганда-Балхаш произошло 99 ДТП, которые унесли жизни больше сотни человек. Все это время водители были вынуждены пользоваться объездным участком.

В то же время в недавно созданном министерстве транспорта сообщили, что затягивание сроков ремонта связано с несколькими причинами.

"В первую очередь, с ограниченностью бюджета для обеспечения параллельного и своевременного финансирования всех проектов, а также с нехваткой строительных мощностей. Удорожание проектов и длительные процедуры корректировки стоимости также привели к простоям на объектах", - прокомментировали в профильном ведомстве.

В стране, по их информации, в настоящее время реализуется 16 проектов по строительству и реконструкции дорог. При этом большая часть из них начата еще в 2017-2019 годах. Завершены же за это время были лишь отдельные участки. Основную часть автодорог обещают сдать только в 2024 году.

Между тем, для содержания автодорог имеется лишь половина требуемой по нормативу спецтехники. В этом году на очистку автодорог и другие необходимые мероприятия из бюджета выделено 34 миллиарда тенге. С начала года за проезд по платным участкам, рассказали в Минтранспорта, удалось собрать больше 20 миллиардов тенге.

До 2029 года в стране планируют построить и провести реконструкцию восьми тысяч километров дорог республиканского значения.

"Согласно межремонтным срокам, ежегодная потребность в ремонте составит 5 тысяч километров. Общая протяженность перспективных проектов составляет 4,7 тысяч км общей стоимостью 7 триллионов тенге. В целях качественной реализации перспективных проектов планируется приступать к их реализации поэтапно с учетом приоритетности, выстроенной на основе состояния автомобильных дорог, а также действующей и перспективной интенсивности движения. В тоже время потребность на ремонт составляет 200 миллиардов тенге ежегодно", - сообщили в министерстве.

По данным МВД, почти больше половины автопарка Казахстана старше 20 лет. Зачастую техосмотр владельцы транспортных средств проходят формально. Поэтому в министерстве транспорта планируют увеличить штрафы не только для водителей, но и для операторов.

"Будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра. (…) Проводится работа и по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства", - сообщили ведомстве.

К слову, только с начала этого года за нарушения в стране закрыли 140 недобросовестных операторов техосмотра.

В целом, по данным МВД, в Казахстане не хватает 25 тысяч дорожных знаков и более миллиона дорожной разметки. Между тем, для комплексного решения проблем и повышения безопасности на дорогах в стране планируют разработать очередную концепцию. Только за последние 5,5 лет в авариях пострадало больше ста тысяч человек. Четверть – дети.