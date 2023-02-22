Вопрос мирного урегулирования не обсуждался - адвокат Чернов о встрече с Даулетом Турлыхановым

Фото: instagram.com/advokat_oleg_chernov

Известный спортсмен Даулет Турлыханов попросил прощения у пострадавших от рук его сына юристов Олега и Анны Черновых. Адвокат Чернов рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, как прошла эта встреча.

"Мы встретились на нейтральной территории. Он извинился за ситуацию с сыном. Конфликт с ним обсудили. Ему было неприятно, что так произошло, да еще и в СМИ вышло. Поступок сына он не одобряет", - сообщил Олег Чернов.

Он признался, что о мирном урегулировании вопроса речи не шло.

"Мы сказали, что его сына не простили за то, что произошло. И что он должен понести наказание в соответствии с законом. Это дело будет показательным. Молодёжь, увидя это, будет более аккуратной в своих действиях. Даулет Турлыханов отреагировал нормально. Сказал, пусть дело расследуется, идёт как идёт", - сообщил адвокат.

По его словам, Турлыханов из-за резонансной ситуации с сыном захотел взять "самоотвод от депутатства".