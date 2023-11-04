Скандал с поцелуем министров иностранных дел Хорватии и Германии обсуждают в Сети

В интернете появилось скандальное видео с поцелуем на саммите министров Евросоюза в Берлине, передаёт BaigeNews.kz



Как сообщает газета Bild, 65-летний министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Радман во время совместного фото участников саммита напал с поцелуями на 42-летнюю главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

Глядя на снимок, может возникнуть впечатление, что глава МИД Хорватии тянется к губам Бербок, которая пытается от него отвернуться. В окружении главы МИД ФРГ заявили, что "речь шла о неуклюжей попытке быстро поприветствовать друг друга".

Пользователи по-разному отреагировали на произошедшее. Большинство восприняло инцидент с юмором

Хорватский министр уже извинился перед главой МИД ФРГ, —уточняет газета

Видео: НТВ

Напомним, другой скандал с поцелуем разгорелся в августе 2023 года. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без разрешения во время церемонии награждения на чемпионате мира в Сиднее. Из-за скандала главу федерации временно отстранила ФИФА, его также призывали уйти в отставку, а прокуратура начала расследование.

Эрмосо заявила, что стала "жертвой импульсивного, сексистского, неуместного поступка без какого-либо согласия с ее стороны". Рубиалес принес извинения, но добровольно в отставку уходить отказался. В начале сентября против него выдвинули обвинения в сексуализированном насилии, вскоре он все же покинул пост.