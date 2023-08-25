Роковой поцелуй: ФИФА завела дело против главы испанской футбольной федерации

ФИФА возбудила дисциплинарное дело против президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Рубиалес поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании над сборной Англии со счётом 1:0.

"ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение", — заявили в главном руководящем органе футбола.

ФИФА не сообщила, когда именно может быть вынесено решение по делу Рубиалеса. Дисциплинарные судьи организации могут налагать санкции на отдельных лиц, которые варьируются от предупреждений и штрафов до отстранения от профессиональной деятельности.

Теперь Дисциплинарный комитет будет решать, нарушил ли Рубиалес "основные правила достойного поведения" и "повёл ли себя таким образом, что это нанесло ущерб репутации футбола и/или ФИФА".

33-летняя футболистка сначала написала в соцсетях, что ей "не понравились" действия Рубиалеса, но позже от её имени было опубликовано заявление, его защищающее.

Обвиняемый Рубиалес попытался оправдаться тем, что в этом поцелуе "не было дурных намерений" и в целом он случился в момент большого эмоционального потрясения: "В тот момент мы все восприняли это вполне естественно, но вокруг все переполошились".

"Я должен извиниться, извлечь из этого урок и понять, что, когда являешься президентом, надо быть более осторожным", — добавил он.

Его поступок осудили политики и спортсмены (глава футбольной федерации Испании, премьер-министр страны Педро Санчес, высшая женская лига Испании - Лига F), а также общественность.