Скандал с открытием клиники Елены Малышевой разгорается в Шымкенте

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В Сети разгорается скандал, связанный с открытием в Шымкенте медцентра теледоктора Елены Малышевой. Ситуацию прокомментировал аким мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

Сначала жители города обратили внимание на то, что в рекламной растяжке использован только русский язык.

После появились комментарии о политической позиции, методах лечения и репутации Малышевой.

На брифинге в СЦК один из журналистов поинтересовался у акима Шымкента Мурата Айтенова, влияют ли на решение о разрешении открыть центр репутационные моменты.

"Елена Малышева поддерживает Путина и войну в Украине, она также известна странными методами лечения болезни, вокруг неё не раз были коррупционные истории. Даже если связанная с ней клиника будет соответствовать требованиям, дадут ли разрешение, несмотря на неоднозначную репутацию?" - спросил представитель СМИ.

Айтенов признался, что ничего о методах лечения, которые использует Малышева, не знает.