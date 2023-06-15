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nvkz-tub.ru Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59
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Фото: nvkz-tub.ru

Скандал с открытием клиники Елены Малышевой разгорается в Шымкенте

В Сети разгорается скандал, связанный с открытием в Шымкенте медцентра теледоктора Елены Малышевой. Ситуацию прокомментировал аким мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz

Сначала жители города обратили внимание на то, что в рекламной растяжке использован только русский язык. 

После появились комментарии о политической позиции, методах лечения и репутации Малышевой. 

На брифинге в СЦК один из журналистов поинтересовался у акима Шымкента Мурата Айтенова, влияют ли на решение о разрешении открыть центр репутационные моменты. 

"Елена Малышева поддерживает Путина и войну в Украине, она также известна странными методами лечения болезни, вокруг неё не раз были коррупционные истории. Даже если связанная с ней клиника будет соответствовать требованиям, дадут ли разрешение, несмотря на неоднозначную репутацию?" - спросил представитель СМИ.

Айтенов признался, что ничего о методах лечения, которые использует Малышева, не знает.

"Наша позиция на сегодня: мы всем открыты, со всеми дружим. Я не знаю эту методику, Малышева или нет, что за методика. Сейчас рано это обсуждать. Внешняя политика нашей республики направлена на добрососедские, дружеские, многополярные отношения. Мы в этом отношении работаем", - сказал аким.

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Сегодня, 15:59
150
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